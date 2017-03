Sportpark Leerdam op losse schroeven

De kans is groot dat het nieuwe sportpark in Leerdam er niet komt. De leden van één van de clubs, Leerdam Sport '55, hebben bijna unaniem gestemd tegen de verhuizing naar het Glaspark.

Zonder de voetbalclub kan de aanleg van het sportpark zoals het nu is ontworpen, niet doorgaan, zegt een woordvoerder van de gemeente.''Er werd rekening gehouden met twee voetbalclubs. Als ook de korfbalvereniging heeft gestemd gaan de stuurgroep -met alle clubs- en de gemeente weer met elkaar in gesprek", aldus de woordvoerder."Dan gaan we knopen tellen en kijken wat de beste oplossing is. Daar wil ik nu nog niet op vooruit lopen, omdat één van de vier clubs nog een besluit moet nemen.''Op het sportpark is ruimte voor een hockeyclub, twee voetbalclubs en een korfbalvereniging.De leden van Leerdam Sport willen niet verhuizen, omdat ze 6 hectare aan eigen grond voor 1 euro moeten verkopen aan de gemeente. Op het nieuwe sportpark moet de club huur gaan betalen.Als ook de leden van de korfbalclub over het plan hebben gestemd, gaan de gemeente en de clubs dus weer met elkaar in gesprek.