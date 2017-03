Weer arrestatie voor overval in Leerdam

Supermarkt die is overvallen in Leerdam

De politie heeft opnieuw iemand aangehouden voor de overval op een supermarkt op de Markt in Leerdam. Het gaat om een 17-jarige Leerdammer. De jongen werd dinsdag opgepakt.

De tiener wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op de supermarkt. De politie arresteerde eerder al een 15-jarige verdachte. Hij kon na zijn aanhouding weer naar huis, maar is donderdag opnieuw aangehouden vanwege 'nieuwe feiten en omstandigheden'.Leerdam werd de afgelopen maanden opgeschrikt door vijf overvallen op winkeliers. Dat was voor de gemeente Leerdam reden om extra camera's te plaatsen in het centrum.Burgemeester Bruinsma is positief over de mobiele camera's en wil nu meer vaste exemplaren ophangen in Leerdam.