Dieven roven voor tweede keer merkwinkel in Schiedam leeg

Voor de tweede keer in korte tijd is op brute wijze ingebroken in een kledingwinkel in het centrum van Schiedam.

Volgens camerabeelden stopten twee mannen op een scooter midden in de nacht bij de winkel in de Hoogstraat. Met een enorme stoeptegel werd een ruit ingeslagen. De daders gingen er vandoor met merkkleding.



Het is volgens de eigenaar de tweede keer dat er op deze manier is ingebroken. "In december is ook de hele winkel leeggeroofd. We waren nog niet eens officieel open. Het gebeurde precies op hetzelfde tijdstip als vorige keer, om drie uur 's nachts."



Omdat de winkel merkkleding van Armani verkoopt is het vermoeden dat de daders specifiek deze winkel hebben uitgekozen. "We hebben wel rolluiken maar die zijn gewoon omhoog gekrikt. Ook zijn het rolluiken die een open constructie hebben. Van de welstandscommissie mogen we geen dichte rolluiken plaatsen", aldus de eigenaar.