Rotterdamse attracties in trek bij toeristen

Rotterdamse attracties, musea en hotels deden vorig jaar goede zaken dankzij het almaar groeiende aantal toeristen dat de stad bezoekt. Ruim 1 miljoen bezoekers boekten samen zo'n 1,6 miljoen hotelovernachtingen in de stad: een groei van 5 procent.

Dat Rotterdam goed ligt bij toeristen is al langer bekend . Reisgids Lonely Planet riep de Maasstad uit tot beste stedelijke reisbestemming van 2016. Uit cijfers van Rotterdam Partners blijkt nu dat het aantal bezoekers ook daadwerkelijk toenam.De meeste hotelbezoekers (54 procent) in Rotterdam waren vorig jaar afkomstig uit eigen land. Daarna volgden gasten uit het Verenigd Koninkrijk (7%), Duitsland (7%) en België (6%), zo laten de voorlopige cijfers zien.De toestroom van toeristen is goed nieuws voor de attracties in de stad, die samen ruim 3,5 miljoen bezoekers mochten verwelkomen. Dat is een stijging van 10 procent. Vooral Diergaarde Blijdorp, Spido en de Euromast waren populair.Ook musea deden het goed: ze kregen 1,13 miljoen bezoekers over de vloer, 11 procent meer dan in 2015 . Volgens Rotterdam Partners wisten toeristen vooral het Boijmans Van Beuningen, Kunsthal Rotterdam en Maritiem Museum Rotterdam goed te vinden.