Sanusi ontbreekt tijdens Vitesse-Sparta

Sparta opent morgen de 26ste speelronde van de eredivisie met de uitwedstrijd tegen Vitesse. Saillant detail is dat die ploeg Sparta vorige week uitschakelde in de halve finale van het toernooi om de KNVB Beker.Vitesse-Sparta begint morgen om 20:00 uur en is tussen 19:00 en 22:00 live te volgen op Radio Rjinmond, tegelijk met FC Dordrecht tegen MVV.