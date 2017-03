Sociaal incasseren kan hoge schulden voorkomen

Sociaal incasseren

Mensen met schulden komen door boetes, vorderingen en incasso's vaak alleen maar dieper in de financiële ellende. Dat kan anders. In Rotterdam int incassobureau Faircasso op een vriendelijke manier de openstaande rekeningen. Het doel is schulden oplossen en niet verergeren.

Op verzoek van de ChristenUnie/SGP onderzoekt het Rotterdams college wat de mogelijkheden zijn om in Rotterdam op deze manier haar eigen openstaande rekeningen te gaan innen. Ook wil raadslid Setkin Sies de doorsnee incassobureau's laten opereren met meer oog voor de schuldproblematiek van de debiteuren.



Incassobureau Faircasso probeert eerst contact te krijgen via email en telefoon. Lukt dat niet, dan gaan medewerkers bij de mensen thuis langs. In eerste instantie zullen mensen met schulden niet blij zijn met een bezoek van Faircasso want ook zij komen geld innen. Maar tegelijkertijd bieden ze hulp aan bij het oplossen van de financiële problemen.



Budgetmaatjes

Said Tayebi is een medewerker die op huisbezoek gaat. "Als we contact krijgen, dan zijn de meesten wel verrast dat we niet alleen komen incasseren maar ook willen helpen de schulden op te lossen. Zo verwijzen we in Rotterdam mensen door naar budgetmaatjes, en we benadrukken dat ze daar gratis geholpen worden met hun financiële huishoudboekje."



Veel mensen met schulden vertonen struisvogelgedrag. Vanwege de angst voor nog meer rekeningen openen ze de deur niet meer, beantwoorden de telefoon niet en laten de post ongeopend. Faircasso wil dat doorbreken.



Voordeur

Directeur Jeroen van Amerongen: "We kijken achter de voordeur. Als dat telefonisch, per mail of per brief niet lukt, dan zetten we een huisbezoek in om daadwerkelijk achter de voordeur te komen en met de debiteuren in beeld te krijgen wat het probleem is en of er nog meer schulden zijn om een totaalbeeld te krijgen en om samen naar een oplossing te zoeken."



Faircasso voorkomt zo dat mensen in diepere schulden terecht komen. Van Amerongen: "Vaak zijn er meer dan tien schuldeisers, en met name door de ophogingen van incasso's en deurwaarders lopen de schulden op. Als wij dat kunnen voorkomen, dan kan je dus ook de schuld heel erg beperken."



Gemiddelde schuld

In Rotterdam kampen 27.000 mensen met een gemiddelde schuld van 45.000 euro. "Meer dan de helft daarvan zijn de extra gemaakte kosten om de oorspronkelijke nota te innen." Niet alleen incasseren, maar ook financieel beheer aanbieden, scheelt dus een hoop geld.



Op deze manier worden schulden vereffend en krijgen bedrijven geld voor de geleverde producten. Probleem opgelost. Waarom werken alle incassobureau's niet op deze manier?



Debiteuren

Directeur Faircasso: "Het is voor de opdrachtgevers interessant, voor de maatschappij is het interessant, voor de debiteuren is het interessant. Maar qua verdienmodel voor de incassomarkt is het minder interessant. Je moet twee, drie, vier keer meer energie en tijd in hetzelfde dossier steken terwijl je er niet meer voor betaald krijgt. Dat is namelijk wettelijk vastgelegd wat je mag verdienen. Daarom kunnen wij dit alleen maar goed doen als we geen winstoogmerk hebben. Als je wel winst wilt maken, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van een minnelijke oplossing."



De ChristenUnie/SGP wil dat Rotterdam overstapt op sociaal incasseren. Raadslid Setkin Sies: "We moeten weer oog krijgen voor de mens achter de schuld en niet alleen maar geld proberen te innen. Daarmee los je het maatschappelijk en individueel probleem niet op."



Uiteindelijk geldt ook bij incassobureau Faircasso dat de mensen met schulden wel moeten meewerken. Een dichte deur betekent einde verhaal. Medewerker Said Tayebi: "Veel mensen doen niet open maar bellen wel terug naar aanleiding van onze kaart in brievenbus. Met één of twee van de adressen waar we langs zijn geweest, krijgen we geen contact en ja dan houdt het op."



RTV Rijnmond is op zoek naar mensen die persoonlijk ervaring hebben met de gevolgen van een hoge schuldenlast. Zij kunnen contact opnemen met marion.keete@rijnmond.nl.