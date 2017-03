Krohne fors uitgebreid in Dordrecht

Bij Krohne in Dordrecht worden donderdagmiddag drie nieuwe bedrijfshallen officieel in gebruik genomen. Het gaat om twee productiehallen en een centraal magazijn. Het bedrijf, dat gevestigd is op de Kerkeplaat, voorziet nog meer groei.

"We zijn in Sliedrecht begonnen met 60 mensen, kan ik me nog herinneren. Inmiddels werken er hier 450. Alleen al 80 bij research en development. Daar ontwikkelen we nieuwe producten en daarmee boren we steeds nieuwe markten aan", zegt directeur André Boer.



Krohne is wereldleider op het gebied van flowmeters. "Daarmee meet je heel precies hoeveelheden die door een pijp stromen, bijvoorbeeld gas of vloeistof", legt Boer uit. In Dordrecht staat ook de grootste productielocatie ter wereld.



Meetinstrumenten

Jaarlijks worden in Dordt zo'n 60 duizend van die meetinstrumenten gemaakt, in diameter variërend van 2,5 millimeter tot drie meter. Klanten lopen uiteen van een frisdrankfabriek tot een olieboorplatform en bevinden zich in meer dan honderd landen.



"In één van onze nieuwe hallen maken we nu ook skids. Een skid is een totaalproduct. Je moet het zien als een soort metalen frame van enkele tientallen vierkante meters waarop buizen, flowmeters en computers kant en klaar met elkaar verbonden zijn", legt Boer uit.



Skid

Zo'n skid kan geleverd worden met een soort portocabin, van waaruit de besturing en de controle van de meetinstallatie geregeld kan worden. "Deze hier is bijvoorbeeld voor een klant in Irak. Met airco, want het is warm in de woestijn."



Een tweede hal is voor specifieke, grote meters en een derde bevat het nieuwe magazijn. Boer is daar blij mee: "Tot nu toe zat er veel verspreid door de stad. Nu ligt alles op één punt en kan elk onderdeel binnen twee uur op elke productieplek geleverd worden."