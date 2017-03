OM: voorzitter mensenrechtenorganisatie was mensensmokkelaar

Het Openbaar Ministerie wil dat de voorzitter van een Rotterdamse mensenrechtenorganisatie twaalf maanden de cel ingaat. De 45-jarige man zou zich schuldig hebben gemaakt aan mensensmokkel en gesjoemel bij het aanvragen van een lening.

De verdachte is de oprichter van de in Rotterdam gevestigde organisatie Hope for Niger Delta Campaign, dat zich inzet voor kwetsbare Nigerianen. Volgens het OM heeft hij onder meer een medeverdachte geholpen bij de reis naar Nederland, waar hij asiel wilde aanvragen.



De man zou de asielzoeker hebben opgehaald van Schiphol en onderdak hebben geboden.

"In september doet zijn medeverdachte een asielaanvraag en vertelt daarbij een onjuist verhaal dat, zo blijkt uit het onderzoek, is ingegeven door de verdachte", aldus justitie.



Gesjoemel

De man zou bovendien hebben gesjoemeld bij het huren van een pand. Hij gebruikte daarbij volgens het OM onder meer valse loonstroken. Zo wekte hij tegenover de verhuurder de indruk over voldoende inkomen te beschikken, terwijl hij in werkelijkheid een uitkering had.



Justitie beschuldigt de verdachte ervan dezelfde documenten later te hebben gebruikt bij het aanvragen van een lening van 18.000 euro bij ABN Amro. De neppapieren zouden zijn gemaakt door een andere verdachte.



Het is niet de eerste keer dat het Openbaar Ministerie probeert de hoofdverdachte achter de tralies te krijgen. De rechtbank sprak de man eerder vrij van mensensmokkel. Justitie ging tegen die uitspraak in beroep en eist nu een jaar gevangenisstraf.