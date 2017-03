Kritiek op stijging woonlasten Albrandswaard en Ridderkerk

Rotterdam

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft kritiek op de stijging van de woonlasten in de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk. Uit het Woonlastenonderzoek van de belangenvereniging blijkt dat inwoners van die gemeenten een vijfde meer kwijt zijn dan vorig jaar.

In Albrandswaard gaan de woonlasten met ruim 22 procent omhoog, wat voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) een gemiddelde lastenstijging betekent van bijna 157 euro ten opzichte van vorig jaar.



In Ridderkerk stijgen de woonlasten door dezelfde oorzaak met bijna 20 procent, waardoor de uiteindelijke rekening dit jaar ongeveer 110 euro duurder uitvalt.



Kortingen

Volgens directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis zijn de verhogingen veelal het gevolg van tijdelijke kortingen, waardoor er voor de inwoners onduidelijkheid ontstaat waar ze op moeten rekenen.



''Het ene jaar kan een gemeente goede sier te maken met een korting, maar het jaar daarop kan het zomaar zijn dat je dat cadeautje zelf weer terugbetaalt. Daarom roepen we gemeenten en gemeenteraden op om hier direct mee op te houden", zegt Mulder.



Eenmalig

De Ridderkerkse wethouder Tineke Keuzenkamp vindt het jammer dat VEH de tijdelijke korting in een negatief daglicht plaatst. Veel burgers konden het extra bedrag goed gebruiken, aldus de bestuurder.



"Vorig jaar hebben we de inwoners op verzoek van de gemeenteraad een korting van 125 euro op de gemeentelijke belastingen gegeven. Dat konden we doen dankzij een gunstig rekeningresultaat over 2015", aldus de wethouder.



"Ja, het was eenmalig, dus zitten we nu weer min of meer op het gewone peil", stelt Keuzenkamp. "Maar van teruggeven van het cadeautje, zoals Eigen Huis suggereert, is natuurlijk geen sprake.’’



Albrandswaard heeft nog niet gereageerd op de kritiek van VEH.



Alle lasten

Het woonlastenoverzicht van Vereniging Eigen Huis toont de ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing in alle 392 Nederlandse gemeenten. De cijfers zijn door de gemeenten zelf aan de belangenvereniging verstrekt.



Rotterdam krijgt met bijna 236 miljoen euro de meeste ozb binnen van Nederland. Dat is 70 miljoen meer dan bijvoorbeeld Amsterdam.