Vogels levensecht namaken met papier-maché

Menno met één van zijn vogels De zeearend en visarend in het Biesboschmuseum

Ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden, de vogels die Menno Visser maakt van papier-maché. De 29-jarige Hardinxvelder probeert al vanaf kinds af aan de dieren zo goed mogelijk na te maken.

Het leverde Visser zelfs een opdracht op van het Biesboschmuseum bij Werkendam. Hij maakte voor het museum een zeearend en een visarend, twee vogels die sinds kort broeden in de Biesbosch. "Een hele eer", aldus de kunstenaar.



Spanwijdte zeearend

Vooral de zeearend was door zijn formaat een uitdaging. "Hij heeft een spanwijdte van 2.40 meter, dus heel mijn werkplek hing vol. Ik heb hem dan ook als een soort bouwpakket gemaakt."



Menno was 10 toen hij samen met zijn broer de eerste vogels maakte. Hij probeerde ook andere dieren, maar de vogels blijven het hem het meest trekken. "Dat zit hem in de rankheid en de manier waarop ze hun vleugels op en neer bewegen. Het blijft me boeien."



Blauwe kiekendief

Na de papier-maché experimenteert Menno nu ook met andere materialen. "Ik werk aan een blauwe kiekendief van boetseerwas. Die gebruik ik als een mal en zo hoop ik sneller te kunnen werken."



Want er gaat wel heel veel tijd zitten in het maken van de vogels. "In de zee- en visarend zitten honderden uren. Niet aan één stuk natuurlijk. Soms heb ik zo lang stil en geconcentreerd zitten werken dat ik echt even naar buiten moet, even inspiratie opdoen."