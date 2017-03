RET: nachtelijk openbaar vervoer kost miljoenen

Metro Beurs

Het aanbieden van volledig openbaar vervoer op vrijdag- en zaterdagnacht in de Rotterdamse regio kost 3,4 miljoen euro per jaar. Dat berekende vervoersbedrijf RET.

De RET deed onderzoek naar de mogelijkheden om ook 's nachts openbaar vervoer aan te bieden. De Rotterdamse gemeenteraad wilde meer informatie over de kosten.



Uit het onderzoek van het vervoersbedrijf blijkt dat het aanbieden van nachtelijk openbaar vervoer miljoenen meer kost dan het oplevert. Er zou dus geld bijmoeten.



Volledig

Het duurste is het aanbieden van een 'volledige' nachtmetro. Passagiers kunnen dan de volledige vrijdag- en zaterdagnacht reizen met de metro en BOB-bus.



Zo'n uitgebreid nachtnet kost zo'n 3,4 miljoen euro per jaar, terwijl de geschatte opbrengsten slechts zo'n 700.000 euro bedragen. Een gat van 2,7 miljoen euro.



Rand

Minder prijzig zijn de andere varianten. Zo zou het ook mogelijk zijn metro's tot 1.30 uur te laten rijden en vanaf 5.30 uur weer te laten vertrekken.



Zo'n 'randscenario' kost circa 2,4 miljoen euro op jaarbasis, maar ook de reizigersopbrengsten liggen dan lager. Verwacht tekort: 1,9 miljoen euro per jaar.



Goedkoopst

In het goedkoopste scenario vertrekken de laatste metro's een uur later dan nu het geval is. Dat gaat echter nog steeds gepaard met een tekort van zo'n 1,1 miljoen euro.



De kosten kunnen volgens de RET worden gedrukt door een hoger nachttarief in te voeren. Dan kan enkele tonnen extra opleveren.



Lawaai

De vervoerder wijst erop dat het de nodige voeten in de aarde heeft om metro's de hele nacht te laten rijden. Zo gelden in de nachtelijke uren veel strengere geluidsnormen dan overdag.



Ook zou streng toezicht nodig zijn om te waken over de veiligheid. Zo moeten surveillanten meerijden op de voertuigen en moet toezicht worden gehouden op stations.



Ook problematisch: werkzaamheden aan het spoor worden nu vooral 's nachts uitgevoerd. Als dan ook metro's rijden, moeten vaker bussen worden ingezet.



Kansrijk

Het is dan ook de vraag hoe groot de kans is dat straks ook 's nachts metro's rijden in Rotterdam. Volgens de RET is dat internationaal ook niet de norm.



In de 142 steden die wereldwijd een metrosysteem hebben, rijdt in slechts vijftien gevallen een nachtmetro. Ook in veel wereldsteden staan de metro's s' nachts stil.



Het vervoersbedrijf beslist uiteindelijk niet zelf over de nachtelijke ritten. Daar moet de politiek een knoop over doorhakken, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de Metropoolregio.