Rijnmond NU op weg naar de Verkiezingen

Campagneposters

Rijnmond stemt! Woensdag worden de rode potloden weer geslepen en de stembussen en hokjes geplaatst. Rijnmond NU staat daarom tijdens het laatste uur helemaal in het teken van de landelijke verkiezingen. Hoe behartigen zij de belangen van de regio Rijnmond en in hoeverre hebben de landelijke thema's impact op waar WIJ wonen, leven en werken??

Verkiezingsdebat in Rijnmond NU. En jij kunt meepraten Stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl of twitter met #RijnmondNu.



Te gast zijn:



MUSTAFA BAL, CDA (37jr), werkt bij de Marechaussee. Speelde met de verdachte om terug te keren naar Turkije. Maar blijft in Gorinchem.



SALIMA BELHAJ, D66 (38jr), was 8 jaar fractievoorzitter van D66 in de Rotterdamse Raad. Op dit moment zit ze ruim anderhalf jaar in de kamer.



RUUD VAN DER VELDEN, Partij voor de Dieren (53jr), bekommert zich óók om de dieren in de Rijnmond.



TANYA HOOGWERF, VoorNederland (45jr), is fel criticus van 'het falend integratiebeleid'.



MARK HARBERS, VVD (48jr), 'Je stemt toch wel voor een Rotterdammer??' Was eerder was hij fractievoorzitter en daarna wethouder, haven en milieu van de VVD Rotterdam.

Door: Ruud de Boer Correctie melden