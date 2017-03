Stadswinkel krijgt extra loket na klachtenregen

Het Stadskantoor (Foto: Google Streetview)

Slechte service, te beperkte openingstijden en veel te lange wachttijden: dat zijn grofweg de klachten over de Stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek in Rotterdam. Daarom wordt op 1 april een extra loket geopend . Volgens bezoekers bepaald geen overbodige luxe.

De gebiedscommissie had bij de gemeente aangedrongen op een extra loket, omdat de wachttijden soms opliepen tot twee uur. Dat bevestigen bezoekers buiten de Stadswinkel. Een echtpaar zegt 2,5 uur te hebben gewacht op nieuwe paspoorten.



"Als je het telefonisch doet, ben je ook een vermogen kwijt", lacht de man, die het lange wachten stoïcijns heeft ondergaan. "Ik bedoel: 50 cent per minuut, geloof ik." Hij blijkt een uitzondering: de meeste bezoekers reageren minder ontspannen op de lange wachttijden.



Afspraak

Sommige bezoekers erkennen geen afspraak gemaakt te hebben. "Ik heb het erop gewaagd", zegt een vrouw die anderhalf uur heeft gewacht. Ze zag op tegen de wachttijd van een maand als ze een afspraak had willen maken.



Ook een afspraak blijkt geen garantie voor snelle service. "Ik vind dit eigenlijk niet normaal", zegt een man die een half uur langer moest wachten dan gedacht. "Als je om 14.10 uur een afspraak hebt, moet je rond die tijd worden geholpen."



Trainingspak

Het wachten werd bovendien niet bij alle bezoekers beloond. Zo ontdekte een jongen in een zwart trainingspak na meer dan twintig minuten dat hij niet contant kan betalen voor zijn documenten.



"Het is niet gelukt", zucht de jongen bij vertrek. Sinds twee maanden blijken bezoekers alleen te kunnen pinnen. "Bizar is dat. Twee dagen in de week open. Een tekort aan personeel. Het tempo slaat nergens op. En dan alleen pin", zegt hij knarsetandend.



De gebiedscommissie zegt voorlopig tevreden te zijn met de opening van het extra loket, dat de rest van het jaar open blijft.