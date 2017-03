Steinberg Trouwringen weer open

De eerdere verklaring van Steinberg

De winkel van Steinberg Trouwringen in Rotterdam is donderdag weer geopend. Het bedrijf meldt dat de winkels in Nederland vanwege 'interne familiezaken' twee dagen dicht zijn geweest.





"De continuïteit van het bedrijf is op geen enkel moment in gevaar geweest. We beseffen wel dat we dit beter hadden moeten communiceren. Onze excuses voor het ongemak", meldde Friso Elster van Steinberg donderdag. Steinberg verwees klanten eerder deze week nog door naar een Duits bedrijf . Conftec GmbH nam kortstondig de verwerking van bestellingen over.