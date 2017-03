Jihadverdachte: "Nieuwsgierig naar IS, meer niet"

De Rotterdamse jihadverdachte Jaouad A. blijft nog minstens drie maanden vastzitten. Volgens de rechter is er bewijs dat hij zich mogelijk bezighield met terroristische activiteiten.

In december van het vorig jaar deed de recherche een inval in de woning van de verdachte in de Van Speykstraat in Rotterdam Spangen. De oogst was een Kalasjnikov, patronen, 118 Cobra's (zwaar, illegaal vuurwerk), een schilderij met een vlag van IS en IS 'glossy's'.Uit zijn gedrag op internet zou blijken dat hij op zoek was naar beelden van onthoofdingen en instructiesites voor het maken van een staafbom en een bomgordel. Hij zou ook geheime Facebook-groepen hebben bezocht waarop IS-propaganda werd gedeeld.Voor de Rotterdamse rechtbank was vooral die combinatie van spullen en gedragingen de reden hem langer vast te houden. Jaouad A.(30) zelf ontkent. "Ze hebben mij meer dan een jaar geobserveerd. En wat zagen ze: ik ging naar mijn werk, naar huis, naar het café, naar vrienden. Nergens kan je een link vinden met terroristische activiteiten."Zijn advocaat John Silvis wijst er ook op dat justitie niet kan zeggen welke concrete aanslag zijn cliënt dan van plan was. "Het is alleen maar kijken naar walgelijke beelden. Dat is toch niet strafbaar? Anders moet je ook verplicht wegzappen als je Al Jazeera hebt opstaan."Jaouad A. zegt louter nieuwsgierig te zijn geweest naar IS. Advocaat Silvis: "Hij is geïnteresseerd in de randen van de islam. Daar heeft hij onderzoek naar gedaan."Waarom had hij een Kalasjnikov? "Daar zwijgt hij over, maar het bezit ervan staat niet gelijk aan terrorisme." En de Cobra's? "Het was december, vlak voor oud en nieuw. Dan hebben heel veel mensen dit soort vuurwerk in huis."De zaak gaat over drie maanden verder. Jaouad A. verblijft op de terrorisme-afdeling van het Huis van Bewaring in Vught.