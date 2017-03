Weer pizzakoerier overvallen in Rotterdam-Zuid

De politie heeft donderdag drie jonge verdachten opgepakt na een overval op een pizzabezorger. Het gaat om twee veertienjarigen een een jongen van zeventien. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De maaltijdbezorger werd donderdag overvallen op het Wolvepad in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer werd verbaal bedreigd en moest geld en zijn telefoon afgeven. Agenten in burger die toevallig in de buurt waren, zagen de drie jongens en konden hen aanhouden.Pizzakoeriers zijn in de regio regelmatig het doelwit van overvallers die het gemunt hebben op geld of eten . Vorige maand werden in Rotterdam-Zuid zelfs kort na elkaar een bezorger en een filiaal van Domino's Pizza overvallen.De overvallen worden vaak gepleegd door groepen mannen. Veel van de verdachten zijn bovendien opvallend jong. Zo arresteerde de politie vijf tieners na een overval op een maaltijdbezorger in Schiedam.