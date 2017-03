Auto over de kop in Rotterdam-Zuid

Verkeersongeval op het Breeplein (MediaTV) Verkeersongeval op het Breeplein (MediaTV)

Een automobilist is donderdag met zijn auto over de kop geslagen op het Breeplein in Rotterdam-Zuid. Hoewel de wagen daarbij zwaar beschadigd raakte, kwam de bestuurder volgens de politie nagenoeg met de schrik vrij.

De man raakte volgens een politiewoordvoerster lichtgewond. Doordat de auto terechtkwam op het spoor is het tramverkeer gestremd tot het wrak kan worden weggehaald. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.