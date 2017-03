Kinderen kunnen zich virtueel voorbereiden op operatie in Sophia

Kinderen kunnen zich virtueel voorbereiden op operatie in Sophia Kinderen kunnen zich virtueel voorbereiden op operatie in Sophia

Kinderen die binnenkort worden geopereerd in het Sophia Kinderziekenhuis kunnen zich vanaf nu virtueel voorbereiden op hun operatie. Een groep onderzoekers heeft een programma ontwikkeld dat de jonge patiëntjes meeneemt in een virtueel ziekenhuis.

De kinderen krijgen een bril op en kunnen zich vervolgens net als in een videogame bewegen door het ziekenhuis. Onderweg van de wachtkamer naar de operatiekamer worden ze begeleid door virtuele artsen die van alles uitleggen over wat komen gaat.



Zo wordt er verteld waar de apparaten voor zijn, wanneer een infuus wordt aangelegd en hoe de narcose in zijn werk gaat. De patiënt beleefd dus de hele procedure tot aan de narcose.



Volgens de onderzoekers zal een patiëntje die het programma kijkt veel rustiger de operatie ingaan. Het gevolg zal zijn dat het kind na de operatie sneller zal herstellen en minder pijn zal hebben.



Het virtuele programma wordt op 15 maart feestelijk in gebruik genomen met behulp van zanger Jamai.