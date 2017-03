Tom Poes en Heer Bommel op bezoek in Rotterdam

Tom Poes en Heer Bommel op bezoek in Rotterdam Tom Poes en Heer Bommel op bezoek in Rotterdam Tom Poes en Heer Bommel op bezoek in Rotterdam

Wie kent ze niet; De stripfiguren Tom Poes en Heer Bommel; 75 jaar geleden werd Tom Poes voor het eerst door geestelijk vader Marten Toonder op papier gezet. In het Rotterdamse Strips! museum is vanaf dit weekend een overzichtstentoonstelling.

Het begon allemaal in 1941. De Rotterdammer Marten Toonder mocht voor de Telegraaf de strip Tom Poes maken. De lezers waardeerden de verhalen direct en de strip werd een groot succes.



De afgelopen jaren zijn er veel boeken over Heer Ollie en zijn jonge vriend verschenen. Maar niet eerder was er een overzichtstentoonstelling. Rob van der Nol, één van de samenstellers van deze tentoonstelling: "Wat er tot nu toe ontbrak was een goed overzicht van die 75 jaar die hij erop heeft zitten. Gewoon van hoe is ie ontstaan, hoe is het verder gegaan, hoe werd de strip gemaakt en wie werkte daaraan mee. Deze tentoonstelling is meer een biografie van Tom Poes".



Op deze tentoonstelling zijn natuurlijk de originele tekeningen te zien van de strip uit de krant, maar ook beelden van zijn eerste tekenfilm uit de jaren 40. Er zijn ook tekeningen die niet gepubliceerd zijn of alleen in het buitenland te zien waren. Rob van der Nol :"We hebben ook kleurentekeningen, die vele malen mooier zijn dan dat ze afgedrukt werden . In de jaren '40 en '50 was de druktechniek nog niet optimaal."



De tentoonstelling start 11 maart en duurt tot 28 mei 2017.