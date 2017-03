Aanklager KNVB verhoogt strafeis Vilhena

De aanklager van de KNVB heeft donderdag een hogere straf geëist tegen Tonny Vilhena. De Feyenoorder hangt nu een onvoorwaardelijke schorsing van vier wedstrijden boven het hoofd.

De aanklager startte dinsdag een vooronderzoek naar een vermeende elleboogstoot van Vilhena aan Mathias Pogba tijdens de verloren wedstrijd tegen Sparta.Vilhena kreeg daarop een schikking aangeboden: hij zou vier wedstrijden worden geschorst, waarvan één voorwaardelijk.Nadat de Feyenoorder dat voorstel van de hand had gewezen , kwam de aanklager met de zwaardere eis.Vilhena betoogde donderdagavond tegenover de tuchtcommissie dat hij geen elleboogstoot wilde geven. "Ik volgde de bal en wilde de bal koppen", verklaarde hij.De aanklager acht wel bewezen dat een elleboogstoot is uitgedeeld. De speler zou tijdens het springen een 'ferme armzwaai' naar achteren hebben gemaakt.Ook de advocaat van Vilhena vindt de beschuldigingen onzin. "Vilhena's hand was open en niet in een vuist. Met een open hand kun je geen stoot geven."Advocaat Joris van Benthem wees erop dat zijn cliënt van onbesproken gedrag is. Ook de tegenstander zou er zo over denken.De aanklager liet zich echter niet van zijn standpunt afbrengen. De tuchtcommissie doet vrijdagochtend uitspraak.