Bouw nieuwe RET-remise Kleiweg begint in juni

De bouw van de nieuwe RET-werkplaats op de Kleiweg gaat in juni van start. De sloop van de ruim honderd jaar oude remise op die locatie is al begonnen.

Het Rotterdamse vervoersbedrijf heeft donderdagavond buurtbewoners bijgepraat over de plannen. Op de informatieavond klonk weinig kritiek.De RET verwacht dat omwonenden weinig last hebben van de werkzaamheden. Mochten er toch woningen verzakken, dan wordt het heiwerk onmiddellijk stilgelegd.De remise moet verdwijnen omdat het complex niet meer voldoet aan de laatste eisen. Zo zijn sommige voertuigen te lang om onderhouden te worden in het pand.Niet iedereen krijgt de handen op elkaar voor de sloop van het honderd jaar oude gebouw. Critici betoogden eerder dat de remise een monumentenstatus verdient Ook de RET had het gebouw liever behouden. "We hebben heel zorgvuldig gekeken of er andere mogelijkheden waren. Die waren er niet", zei directeur Techniek Paul Lorist.Volgens Lorist worden delen van het gebouw behouden. Zo gaat het dak mogelijk naar een museum. Ook worden 'markante klokken' meegenomen naar de nieuwe locatie.De nieuwe remise moet voldoen aan de laatste eisen. RET-medewerkers zijn rond de tafel gaan zitten om te besluiten wat voor werkplaats ze graag wilden.De bouw moet eind 2018 zijn afgerond.