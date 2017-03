Oplichter: 'Als ik vrij ben, kan ik betalen'

Rotterdammer Cees D. heeft de rechtbank gesmeekt hem vrij te laten. "Ik wil schoon schip maken en mijn slachtoffers betalen. Maar dat lukt alleen als ik vrij ben."

Cees D. is meermalen veroordeeld voor oplichting. Hij zit nu tot februari 2018 vast, omdat hij de schadeclaims die zijn opgelegd, nooit heeft betaald. De cel is een dwangmiddel, om alsnog tot betaling over te gaan. In totaal moet hij nog 80.000 euro aflossen.Maar sinds hij vastzit, heeft de Rotterdammer geen bron van inkomsten meer. Daarom spande hij een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Advocaat Victor Kuijpers: "Het is een vicieuze cirkel. Hij betaalt niet, wordt vastgezet en kan daardoor helemaal niets meer ophoesten."De Nederlandse Staat zei tijdens het kort geding dat deze dwangmaatregel veel wordt gebruikt en dat er zelden van wordt afgeweken. Landsadvocaat Maarten Jansen: "Alleen bij uitzonderingen en die zie ik hier niet. Bovendien hebben wij geen vertrouwen dat betalingsregelingen nu wel worden nageleefd. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Let wel: de eerste veroordeling met schadeclaim dateert van 2002. Die betaling loopt nog steeds."De Haagse rechter wees erop dat de Nederlandse wetgever nu eenmaal een streng beleid heeft voor wanbetalers. Maar zij had ook enig begrip voor de positie van Cees D. "Hoe hoger het bedrag is dat moet worden terugbetaald, des te lastiger wordt het om dat te voldoen."Cees D. vroeg de rechter hem nog een kans te geven. "Ik heb de garantie op een baan en dan kan ik duizend euro afdragen. Maar het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) wil meer. Dat kan toch niet? Moet ik dan weer de criminaliteit in gaan? Je komt er gewoon niet uit."De Rotterdammer wees er ook op dat hij de Staat alleen maar geld kost, als hij gedetineerd is. "De gedupeerden hebben er niets aan als ik in de cel zit." Hij zegt met acht slachtoffers reeds een regeling te hebben getroffen.De rechter doet op 17 maart uitspraak. Cees D. moet nog voorkomen voor een nieuwe zaak: de vermeende oplichting van zijn buren in Rotterdam IJsselmonde.