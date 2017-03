Miljoenensteun voor kinderstichting Jarige Job

Archieffoto

De Rotterdamse Stichting Jarige Job krijgt samen met vier andere jeugdorganisaties de komende vier jaar tien miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dat maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend.

De organisaties maakten samen een plan over hoe zij kinderen willen helpen. Ze gaan onder meer een online platform oprichten. Daar moet 'met één druk op de knop' te zien zijn welke middelen per gemeente beschikbaar zijn voor kinderen.



De staatssecretaris noemt het belangrijk dat 'een kind niet alleen kan sporten, maar ook bijvoorbeeld een fiets kan krijgen om naar de sportclub te fietsen'. De regering stelt daarom structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor die groep.



Dat geld is bedoeld voor zogeheten 'voorzieningen in natura'. Dat is bijvoorbeeld een fiets,

schoolbenodigdheden of een abonnement voor een sportclub. Gemeenten krijgen daarvan in totaal 85 miljoen om kinderen te helpen.



De organisaties die voortaan tien miljoen per jaar krijgen, spelen volgens Klijnsma ook een belangrijke rol. Zij helpen al zo'n 200.000 kinderen en gaan samen 'nieuwe aanpakken bedenken en bestaande aanpakken versterken om nog meer kinderen te bereiken'.