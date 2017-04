Beste luisteraars en volgers van Live uit Lloyd, muzikanten, vocalisten, podia, organisatoren, promotors, social media gebruikers en volgers.

Live uit Lloyd stopt niet maar is wel anders van opzet de komende tijd. Voorlopig putten we uit het archief waarin ruim 1300 complete sessies zijn te vinden. Een collectie van meer dan 6000 unieke songs. Live uit Lloyd blijft dus te horen tussen 22 en 23 uur op Radio Rijnmond en blijft te vinden op het internet en op social media. Ook de 24/7 stream blijft te beluisteren via de site en via de RTV-Rijnmond app. Op TV Rijnmond blijf je clips zien. Nieuwe sessies worden echter tot nader order niet opgenomen.

Eind oktober 2016 is bekend gemaakt dat vanwege de bezuinigingen bij de publieke regionale omroepen het programma Live uit Lloyd per 1 januari 2017 zou verdwijnen op Radio Rijnmond. Half december 2016 is er uitstel verleend tot begin maart 2017. In de afgelopen periode zijn we stug doorgegaan met mooie sessies in Live uit Lloyd en hebben we verkennende gesprekken met mogelijke partners gevoerd over een continuering van Live uit Lloyd. Die gesprekken zijn gaande maar nemen tijd in beslag.

We werken aan een doorstart van het live muziekprogramma, mogelijk in een andere vorm. Je kunt ons dus blijven mailen met nieuwtjes, audio en verzoeken voor sessies: live@rijnmond.nl.

Voor het laatste nieuws kun je Live uit Lloyd ook blijven volgen via Facebook en Twitter . Veel luister- en kijkplezier en hopend op een nog lange toekomst van Live uit Lloyd! Blijf ons steunen in de overlevingstocht want wij willen mooie Live uit Lloyd's blijven maken en muzikanten een radiopodium blijven bieden. - Namens het complete Live uit Lloyd-team, Ronald van Oudheusden, Postbus 1515, 3000 BM in Rotterdam.

Uitzendschema

Maandag 17 april - Ooit in Lloyd met Hans Vandenburg & O Solo Trio

The Cactus Blossoms (USA)

Dinsdag 18 april - Lekkers uit Lloyd, met Pater Moeskroen, The Cactus Blossoms (USA), The Kilkennys (IER), Absolution (GB), Echotape (GB), Daisy Correia, The Originators, Tessa Belinfante, Pete Lincoln (GB), Dany Lademacher's Wild Romance, Trio Pier, The Gospel Sessions, feat. Michelle David, Life's Electric, Mimile, Marle Thomson.

Marco Santos & Friends, zaterdag 22 april in Paard in Den Haag

Woensdag 19 april: Ooit in Lloyd met Marco Santos Band

Donderdag 20 april: Lekkers uit Lloyd, met Chastity Brown (GB), Danny Vera, Gia Koka, Buyakano, Colin Smith (USA), Daisy Cools, Dee's Honeytones, Magnapop (USA), Hattie Briggs & Jack Cookson (GB), Arlinda Lima, The Jig, Stillmode, Maurice van Hoek, Leif de Leeuw Band.

Vrijdag 21 april: Ooit in Lloyd met Barrelhouse

Terugluisteren en Podcast klik HIER .

Documenten: