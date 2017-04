Stedin wil storingen terugdringen met 3D-animatie

Stedin wil het aantal storingen door graafwerkzaamheden verminderen. De netbeheerder heeft afgelopen jaren met succes gestreden tegen gaslekkages en stroomstoringen, maar wil nu ook particulieren bewust maken van de gevolgen die graven met zich mee kan brengen.

Volgens Stedin is het druk onder de grond en is een kabel of leiding zo geraakt, ook als je zelf in je eigen tuin graaft.

Om dat inzichtelijk te maken start vrijdag de campagne OnsEnergienet. Ook is op het Schouwburgplein in Rotterdam een grote 3D-animatie te zien van alle kabels en leidingen.

Randstad



Zeker een op de vijf stroomstoringen en gaslekkages in de Randstad wordt veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Daarbij zitten vaak honderden huishoudens zonder stroom.

Stedin heeft sinds 2015 een speciaal team om schade te voorkomen. Dit team bespreekt aangekondigde graafwerkzaamheden met de aannemer.

Dankzij dit team hebben huishoudens in de regio van Stedin minder stroomstoringen door werkzaamheden. Landelijk lag het aantal in 2016 op 22 procent, terwijl dat in gebieden van Stedin 9 procent is.

Bij gaslekkages lag dit landelijk op 24 procent. In Stedin-gebied was dit 20 procent.