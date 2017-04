Manu toch voor één wedstrijd geschorst

Manu

Rotterdammer Elvis Manu is door de tuchtcommissie van de KNVB alsnog voor één wedstrijd geschorst. De speler van Go Ahead Eagles kreeg vorige week in de wedstrijd tegen Heracles Almelo de rode kaart vanwege een vermeende handsbal. Manu accepteerde in eerste instantie niet het schikkingsvoorstel van één duel.

Robert Maaskant, trainer van Go Ahead Eagles, vertelde na het duel dat scheidsrechter Edwin de Graaf bij hem had aangeven dat hij het voorval verkeerd zou hebben beoordeeld. Manu hield ook vol dat hij de bal niet op zijn arm maar op zijn borst kreeg. Manu mist voor Go Ahead Eagles, hekkensluiter van de eredivisie, de uitwedstrijd tegen Willem II van komende zondag. Eerder dit seizoen werd een rode kaart van de ous-speler van Excelsior en Feyenoord wel geseponeerd. In de uitwedstrijd bij NEC kreeg hij van scheidsrechter Kuipers een tweede gele kaart na een vermeende schwalbe.