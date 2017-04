Anneloes brak heup tijdens marathon: 'Ik ben een soort omaatje geworden'

Anneloes Stolk (27) uit Berkel en Rodenrijs had afgelopen zondag de dag van haar leven moeten hebben. Ze zou de marathon van Rotterdam lopen, maar tijdens haar eerste marathon ging het gigantisch mis. Ze brak haar heup op 41,3 kilometer van het parcours, met de finish op 900 meter afstand in zicht.

Anneloes begon vol goede moed aan dat 'pleuris end' van 42,195 kilometer. Ze was getraind en had al een paar halve marathons gelopen.

"Het ging supergoed. Ik had nergens last van en de sfeer was leuk. Overal stonden mensen vanwege het goede weer."

'Ik hoorde krak'

Maar bij kilometer 38 sloeg het noodlot toe. "Ik kreeg pijn aan mijn heup. Maar ik had daarvoor geen klachten, dus ik dacht: 'Het hoort erbij. Ik ben er bijna, nog even doorzetten'. Vanaf kilometer 39 begon ik door mijn been heen te zakken."

Opgeven was geen optie. Anneloes was bijna op de Coolsingel en iedereen langs de kant schreeuwde dat ze door moest gaan.

"Ik heb een stukje gewandeld, maar toen ik weer ging rennen, ging het mis. Ik hoorde krak en zakte compleet door dat been heen. Toen lag ik daar op het asfalt, bij het Maritiem Museum."

Heup doormidden

Hulpverleners haalden haar van de straat en brachten haar in een rolstoel naar de EHBO. "Na wat koelen hoopte ik dat ik nog kon verder lopen, maar het is niet meer gelukt erop te staan", zegt de Berkelse.

Eenmaal bij de huisartsenpost dachten artsen dat ze een spier had gescheurd en werd Anneloes naar huis gestuurd met pijnstillers.

"Maar ik kon helemaal niks. In het ziekenhuis kwamen we erachter dat mijn hele heup doormidden was. Dat was de krak."

Volgens de doktoren is de breuk waarschijnlijk ontstaan doordat de heup herhaaldelijk is overbelast. De breuk kwam als donderslag bij heldere hemel. "Vooraf heb ik er nooit iets van gemerkt", vertelt de loopster.

Revanche

Inmiddels is Anneloes geopereerd en mag ze zes weken niet lopen. "Ik kan niet staan, ik heb krukken, een rolstoel, een douchestoel en een toiletverhoger. Ik ben een soort omaatje geworden."

Extra zuur voor Anneloes was dat ze op nog geen kilometer afstand van de finish en de felbegeerde medaille verwijderd was. Vrienden, kennissen en familieleden vonden dat zielig en hebben daar wat opgevonden.

Anneloes: "Ik heb inmiddels vier medailles en er zijn er nog twee onderweg. Volgend jaar, als ik weer kan lopen, loop ik de marathon onder de vier uur."