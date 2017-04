Krabbendam te gast in FC Rijnmond

Bij FC Rijnmond is vrijdag Martijn Krabbendam te gast. Samen met presentator Etienne Verhoeff en Ruud van Os gaat de journalist van Voetbal International het hebben over de verlengde contracten bij Feyenoord en de blessuregolf. Ook komt de degradatiestrijd van Excelsior en Sparta aan de beurt.

Nu er nog 4 wedstrijden te spelen zijn, begint er een bepaalde druk te komen bij Feyenoord. Oud-Feyenoorder John Metgod zei in eerdere uitzendingen van FC Rijnmond dat er in de laatste fase andere regels gelden dan in het begin van de competitie. In de uitzending is er een reportage waarin wordt uitgelegd hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Dat vragen we aan de Rotterdamse sportpsychologe Daniëlle van der Klein-Driessen en Metgod zelf.

Ook is er aandacht voor de volgende stelling:



FC Rijnmond wordt vrijdag om 17.20 uitgezonden op TV Rijnmond. Hierna wordt het om het uur herhaalt en is terug te zien op rijnmond.nl