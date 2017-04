Dordtse ontroostbaar na uitspraak over hond Rex

Ze is er kapot van. Dora Rodic uit Dordrecht krijgt haar Mechelse Herder Rex niet meer terug. En dat terwijl de hond alles voor haar betekende. "Ik heb zo gehuild. Ik zou er mijn vriend voor opgeven."

Een computerscherm met een grote foto van Rex is het enige wat nu nog herinnert aan hem. Dora moet het al sinds september zonder hem doen. Rex werd toen in beslag genomen nadat hij meerdere mensen had gebeten.

Rechtszaak

Om hem terug te krijgen spande de Dordtse een rechtszaak aan, maar ze kreeg donderdag nul op het rekest . Rex is al herplaatst en daarom kan zij hem niet terugkrijgen.

Dora is sinds de uitspraak ontroostbaar. "Rex betekende alles voor me. Ik zou mijn familie hebben opgegeven zodat hij bij mij kan zijn. Niemand kan hem overtreffen."

Ook haar vriend Steffen zag Dora opbloeien door Rex. "Ze leerde zichzelf kennen door de hond. Het was haar belangrijkste maatje. Ook door de hondentraining werden ze een geheel."

Boos

Dora is vooral boos over de gang van zaken. Een eerste rechter oordeelde dat ze Rex terug zou krijgen, maar een andere rechter zette donderdag dus een streep door dat besluit.

"Ik vind het gemeen dat ze zo met mijn emoties hebben gespeeld. Ik was blij maar viel weer in een diep gat", vertelt Dora.

De Dordtse hoopt dat de nieuwe baasjes van Rex goed voor hem zorgen. "Ik wil tegen ze zeggen dat ze hem kusjes moeten geven. Ik ben dankbaar voor de tijd samen met Rex. Hij heeft mij geleerd wat echte liefde is en wat het betekent om altijd voor elkaar klaar te staan."