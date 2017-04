Jørgensen, El Ahmadi en Kongolo inzetbaar tegen FC Utrecht

Feyenoord kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht naar alle waarschijnlijkheid beschikken over Nicolai Jørgensen en Karim El Ahmadi. De aanvaller en middenvelder deden vrijdag weer mee met de groepstraining. "Het ziet er goed uit," liet Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst weten.

Tegen de nummer vier van de ranglijst kan de trainer van Feyenoord ook weer een beroep doen op Terence Kongolo. De linksback stond enkele weken aan de kant. Feyenoord kan zich in de titelstrijd geen misstap meer veroorloven na het 2-2 gelijke spel van vorig weekend bij PEC Zwolle.

De druk is groot, maar Van Bronckhorst ziet dat niet als een probleem. "De groep is rustig. Spanning is normaal. Die is er altijd in de top, zeker in laatste fase van competitie. Dat moet je zin geven. Op het laatst worden de prijzen verdeeld."

Feyenoord heeft nog een punt voorsprong op naaste belager Ajax, dat zondag thuis speelt tegen SC Heerenveen.