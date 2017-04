Roland Bergkamp dit seizoen niet meer in actie

Voor Spartaan Roland Bergkamp zit het seizoen erop. De spits heeft een blessure aan de aanhechting van zijn heup en kan daardoor pas volgend seizoen weer in actie komen voor Sparta. In de uitwedstrijd bij Roda JC kan trainer Alex Pastoor verder ook geen beroep doen op Bart Vriends en Daniel Breedijk.

Sparta is door de slechte reeks resulaten in degradatieproblemen gekomen en dus is een overwinning in Limburg broodnodig. Volgens trainer Alex Pastoor zit het met het vertrouwen binnen de groep wel goed. '' Ik heb niet zo gek veel dingen anders gedaan. Je geeft elkaar wel wat handvatten waar we mee aan de slag kunnen. Want alles wat je bespreekt moet zich uiteindelijk vertalen in voetbalhandelingen. Afspaken nakomen bijvoorbeeld. Daar was wat extra aandacht voor. Maar ik wil dingen sowieso altijd verbeteren'', zegt Pastoor.

De Noord-Hollander geeft wel aan dat er na de nederlaag tegen Excelsior met name van de buitenwacht wel de nodige druk wordt opgevoerd op Sparta en dat niet iedereen er maar vanuit gaat dat Sparta niet in aanmerking komt voor degradatie. ''Wat je wel om je heen merkt is dat er wel heel veel spanning is en angst naar aanleiding van de uitslag van vorige week. Ik kreeg het idee dat wel al dood en begraven waren. We staan nog altijd gelijk met Excelsior. De slotfase van de competitie is spannend, maar we hebben het lot in eigen hand'', zegt Pastoor tegenover RTV Rijnmond.

Sparta speelt in deze competitie nog uit bij Roda JC en Go Ahead Eagles en thuis tegen FC Twente en ADO Den Haag.

Trainer Pastoor hoopt volgende week naar buiten te kunnen brengen dat aanvoerder Michel Breuer definitief voor een seizoen heeft bijgetekend. De 36-jarige verdediger en Sparta hebben deze week met elkaar gesproken en de verwachting is dat er snel een akkoord komt.

Roda JC-Sparta begint morgen om 18:30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.