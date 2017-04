Rijkswaterstaat: Chemours moet lozen GenX verder inperken

Rijkswaterstaat wil dat het Dordtse chemiebedrijf Chemours veel minder afvalwater loost waar de stof GenX in zit. De instantie maakt zich zorgen over de veiligheid van het drinkwater in de regio Rijnmond, schrijft ze in een brief.

De brief is een reactie op de plannen van de provincie Zuid-Holland om de vergunning van Chemours aan te passen. Daarover wordt volgende week een nieuw besluit genomen.

GenX is een omstreden stof die Chemours gebruikt in de teflonfabriek. Het is een vervanger voor de stof PFOA, dat op een Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen staat.

Chemours mag volgens de huidige vergunning 6400 kilo Genx per jaar via het afvalwater lozen. De provincie kijkt nu naar de mogelijkheid om dat te verlagen naar 2700 kilo, maar volgens Rijkswaterstaat is dat niet genoeg.

Pas als de hoeveelheid wordt teruggebracht naar 2035 kilo, is de veiligheid van het drinkwater gewaarborgd. Als de uitstoot hoger blijft, komt op den duur te veel GenX in het drinkwater en dat is slecht voor de gezondheid, stelt Rijkswaterstaat.

Alarm



Toxicologen trokken vorig jaar aan de bel , omdat de stof GenX net zo schadelijk zou zijn als PFOA voor omwonenden en werknemers. De provincie was verbaasd , maar zei later dat ze het gebruik niet kan verbieden . Chemours houdt zich namelijk aan de strenge uitstootregels.

Ondanks berichten dat GenX op korte termijn niet schadelijk zou zijn, stapten meerdere partijen naar de provincie. Ze willen dat Chemours minder afvalstoffen loost.

Nader onderzoek over de stof is nog niet afgerond. Dat duurt mogelijk tot 2019. Zo lang wil de provincie niet wachten en daarom wordt de vergunning aangepast.



Water veilig



Drinkwaterbedrijf Oasen herhaalt vrijdag dat het drinkwater op dit moment niet in gevaar is. Dat zei het bedrijf eind januari ook al toen het alarm sloeg over de lozing van GenX. De stof komt momenteel in heel kleine hoeveelheid voor in het drinkwater, maar dat is niet zorgwekkend.

"We vinden nergens de stof Genx boven de veilig geachte en zeer strenge norm, dus vanuit het perspectief van Volksgezondheid zit de stof niet in het kraanwater", zegt Oasen.

Om de veiligheid van het water kunnen blijven garanderen, vindt het drinkwaterbedrijf wel dat Chemours minder moet lozen. "Anders zijn we genoodzaakt om extra zuiveringsstappen bij te bouwen. Dat kost miljoenen en we vinden dat die rekening niet op het bordje van onze klanten terecht moet komen."

Ook Rijkswaterstaat wil daarom dat wordt gekeken naar andere productiemogelijkheden, zodat GenX niet meer nodig is.