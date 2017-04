Mag seriemoordenaar Rotterdam gratie krijgen?

De Nederlandse staat moet aan de levenslang gestrafte moordenaar Loi Wah C. uitleggen waaraan hij moet voldoen om gratie te krijgen. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald.

Loi Wah C. is in 1989 veroordeeld tot levenslang voor de moord op een Chinees gezin van vier dat woonde aan de Statensingel in Rotterdam. Onder de slachtoffers waren een 5-jarig kind en een baby.

De uitspraak van vrijdag betekent niet dat het geven van opheldering betekent dat de Rotterdammer ook daadwerkelijk gratie krijgt. C. heeft vijf keer tevergeefs gratie aangevraagd. Een zesde verzoek loopt nog.

Levenslang betekent in Nederland ook echt levenslang, maar die straf staat onder druk. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder dat levenslang alleen humaan is als de veroordeelde nog uitzicht heeft op gratie.

Vorige maand droeg de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op binnen vier weken een beslissing te nemen of Loi Wah C. met onbegeleid verlof mag.

Dat onbegeleid verlof is belangrijk voor de beoordeling van C.'s gratieverzoek.