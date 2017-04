Plan voor dancetempel in oud pakhuis Rotterdamse haven

Twee bijzondere panden in het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam moeten dancelocaties worden. Het gaat om het Katoenveem en de Ferro Dome.

De gemeente Rotterdam wil dat ondernemers met plannen komen voor de twee historische havenpanden.

Het Katoenveem is een pakhuis uit 1920 dat de afgelopen jaren werd gebruikt door kunstenaar Joep van Lieshout. Er zit nu niemand meer in en het pand verkeert in slechte staat.

In de Ferro Dome is al geïnvesteerd door evenementenbureau UDC, maar het bedrijf kreeg vorig jaar te horen dat het net als andere ondernemers moet meedoen aan een aanbestedingsronde.

Tenminste één van de twee hallen moet in de loop van volgend jaar in gebruik zijn.