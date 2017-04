Waarom draai je in je slaap over je rugzijde?

ZzZzZ

Harm en Marianne vroegen ons via de mail: Als je ligt te slapen en je draait je om, dan gaat dit altijd over je rugzijde en nooit over de buikzijde, en het maakt dan niet uit of je links of rechts bent en of je op je linkerzijde of rechterzijde ligt. Waarom is dat?

