Vondst: jazz in Rotterdam

Als het een beetje meezit, verschijnt ie eind juni, de lp met muziek van allerlei Rotterdamse jazz-grootheden die met een portret zijn vereeuwigd langs de Oude Binnenweg in Rotterdam, als onderdeel van het project R'jam.

Roland Vonk is druk bezig om die lp samen te stellen en hij laat het één en ander horen waaruit hij moet kiezen. Mèt de vragen die daarbij opdoemen. Ga je voor een latere, goed klinkende, maar ook wat vlakke, studio-opname van Piet Le Blanc, of toch voor een opname van Piet van twintig jaar eerder, uit het roemruchte café De Drie Ballons, samen met de Vlaamse cafézanger Jack Rose? Doe je echte jazz-liefhebbers een plezier met een soort Sinatra-zanger in een café?

En: de Rotterdamse pianist Nico de Rooy heeft meerdere opnames gemaakt met The Ramblers, maar je hoort hem op die opnames maar hier en daar met een klein accentje of riedeltje. Is dat genoeg?

De geluidskwaliteit is ook een criterium. Klinkt een privé-opname van glasplaat uit 1946 van het gezelschap The Sounddiggers onder leiding van Dick Rijnooy goed genoeg om op plaat uit te brengen? Roland heeft er uren en uren aan zitten sleutelen, maar de twijfel blijft.

Hij gaat de boel nog voorleggen aan onder anderen Hans Zirkzee, schrijver van het standaardwerk over Jazz in Rotterdam. En de luisteraar van de Vondst van de Vrijdag kan mee-oordelen.