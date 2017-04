Waarom worden bijvoorbeeld lammetjes en kuikentjes alleen in de lente geboren?

Petra Kiers belde ons en vroeg:

Waarom worden lammetjes en kuikentjes (om een paar jonge dieren te noemen) alleen in de lente geboren? Schapen wonen in de winter in de stal dus zouden lammetjes ook dan geboren kunnen worden toch?

Antwoord:

Jonge dieren hebben in de lente betere overlevingskansen, omdat de temperaturen stijgen en er meer voedsel beschikbaar is. In theorie kunnen lammetjes in de stal ook in de winter ter wereld komen, maar daar wordt niet op aangestuurd, omdat het duurder is, de stal moet dan meer worden verwarmd en de dieren moeten worden bijgevoerd.