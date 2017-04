Tour de Bieb: Personal branding

Wie tegenwoordig een baan zoekt, kan niet meer om LinkedIn heen. Daarbij is personal branding ontzettend belangrijk. Oftewel: hoe verkoop je jezelf online? In de Stadsbibliotheek in Dordrecht kwamen afgelopen week een aantal mensen bijeen om zich onder leiding van fotograaf Onno Kemperman over die vraag te buigen. Davey Euwema trok naar Dordrecht om erachter te komen hoe je jezelf in het digitale tijdperk goed op de kaart zet.

