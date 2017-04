Rijnmond Staat Stil met Jack Prins

Het leest als een spannend jongensboek 'Alfabet van de Afgrond', maar het is het waargebeurde verhaal van de nu 84-jarige Jack Prins. Als Joods kind overleefde hij de Tweede Wereldoorlog door een beetje hulp maar vooral lef en geluk.

Prins leeft inmiddels al ruim 50 jaar in Texas en Mexico en heeft een prima baan bij IBM gehad. Voor even is hij terug in Rotterdam. Woensdag 19 april overhandigt hij het eerste exemplaar van zijn vertaalde boek aan burgmeester Aboutaleb in 'Museum 40-45 Nu' aan de Coolhaven in Rotterdam.

Jack is de zoon van de in de jaren 30 en 40 bekende Joodse trompettist Baby Prins en door zijn vader komt hij als jongetje in Rotterdam terecht. Verslaggever Mooike de Moor neemt Jack Prins mee terug naar Katendrecht, waar hij woont als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.