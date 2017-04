Heel veel eieren in Chris Natuurlijk van 15 april

Van het ei van de bijna uitgestorven korhoen tot het ei van de paashaas, in Chris Natuurlijk van 15 april gaat het over eieren.

Het geheim van de (paas)haas

Waarom zoeken we eieren met Pasen en waarom worden ze verstopt door een Paashaas? Op al die vragen probeert Chris Natuurlijk antwoord te geven. Kees Moeliker, directeur van HetNatuurhistorisch vertelt over het ei van de bijna uitgestorven korhoen die met Pasen in zijn museum is te zien.

Eierparade Beleef de lente

Chris Natuurlijk kijkt met Marieke Dijksman van Vogelbescherming mee met de webcams van Beleef de Lente . Het is een ware eierparade in de nesten van de vogels in deze tijd.

Kippeneieren en aardbeien op het Noordplein

Op de Rotterdamse Oogstmarkt zijn volop eieren te koop. De boerenmarkt die op 15 april weer op het Noordplein wordt gehouden, voert actie om te mogen blijven. Door nieuwe regelgeving is het voortbestaan onzeker.

Het ei van Julie is gelegd

Julie van Mol heeft een boek geschreven dat zich afspeelt in 2007. De schrijfster heeft er tien jaar over gedaan om Sterker door strijd af te maken. Maar, het ei is gelegd en het boek is af. In Chris Natuurlijk vertelt ze over dit boek waarin Rotterdam en hyves een grote rol spelen.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.