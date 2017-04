FC Dordrecht verliest bij Jong Ajax

FC Dordrecht heeft op bezoek bij Jong Ajax niet voor een verrassing kunnen zorgen. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer verloor vlak voor tijd met 1-0 door een doelpunt van Leon Bergsma.

Het verschil op de ranglijst tussen FC Dordrecht (19e) en Jong Ajax (2e) is groot, maar na de stunt tegen koploper VVV (5-2 winst) hoopten de Dordtenaren weer op een stunt. Het spelbeeld liet echter iets heel anders zien. De jonge Ajacieden hadden het meeste balbezit en waren het dichtst bij een treffer. In de eerste helft bood het aluminium twee keer de helpende hand en twee keer was het Tim Coremans met een redding.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld en dacht Jong Ajax op voorsprong te komen. Centrale verdediger Leon Bergsma scoorde echter vanuit buitenspelpositie. FC Dordrecht wist gedurende de wedstrijd geen kansen te creëren, waar Jong Ajax dat wel deed. Het was Coremans die zijn ploeg met enkele fraaie reddingen lang in de wedstrijd wist te houden. In de 83e minuut mochten de Amsterdammers een hoekschop nemen en Noa Lang vond het hoofd van Leon Bergsma, die de enige treffer van de avond binnen knikte.

Doordat rode lantaarndrager Achilles '29 thuis met 2-1 won van FC Den Bosch is het gat met FC Dordrecht geslonken tot 6 punten. Komende week wordt een belangrijke week voor FC Dordrecht waarin het zich definitief veilig kan spelen. Maandag ontvangt FC Dordrecht Telstar op de Krommedijk en vrijdag reizen de Schapenkoppen af naar Groesbeek voor het duel met Achilles '29.