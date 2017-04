Mega-afzinkschip trekt veel bekijks in Rozenburg

boot2 boeg boot

Rotterdam is in de ban van de Xin Guang Hua. Het afzinkschip met aan boord een groot boorplatform kwam donderdag al aan in Rotterdam en is nu te bewonderen in Rozenburg."Ik kom uit Voorburg", vertelt een man die zijn auto langs de Noordzeeweg heeft geparkeerd. "Jarenlang heb ik in Rotterdam gewerkt en zo is de liefde voor de haven een beetje ontstaan."Kapotte motorAan boord van het schip werken niet alleen Chinezen. Een Nederlands bedrijf is ingeschakeld om de motor van het schip te repareren."De generator kampt met een storing", vertelt Remco van Rijn. "En die schade moeten we vervangen dit weekend. En dan kan de motor weer volop draaien."Drie voebalvelden De Xin Guang Hua heeft een lengte van 255 meter. Dat zijn bijna drie voetbalvelden. Aan boord van het schip is de Western Isles. Een boorplatform met een gewicht van 32.000 ton."De haven zit in heel veel harten", vertelt Tie Schellekens op de brug van het schip. "Rotterdammers die dit willen zien komen naar De Landtong op Rozenburg, want dit is de mooiste plek. Meestal liggen dit soort schepen achter een terminal, maar hier kan je hem bijna aanraken."

Wanneer het het boorplatform precies wordt gelost is nog niet bekend. Afhankelijk van het weer moet dit uiterlijk maandag zijn gebeurd.