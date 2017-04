'Natuurlijk haalt Feyenoord geen goeroe in huis'

Martijn Krabbendam

De druk op Feyenoord neemt toe in de titelrace. De Rotterdammers hebben nog maar een punt voorsprong op Ajax en dus kan elke misstap fataal zijn. Het is spannend, maar Feyenoord denkt er niet aan om een mental coach of psycholoog in te schakelen. Volkomen logisch, vindt Martijn Krabbendam van Voetbal International. "Natuurlijk gaat Feyenoord geen goeroe in huis halen, dan zorg je juist voor druk."

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond gaat het uitgebreid over de titelstrijd, met naast de Feyenoord-watcher van VI ook presentator Etienne Verhoeff en analist Ruud van Os aan tafel. Dat is bovenaan de eredivisie, ook de onderkant komt aan bod. Sparta en Excelsior strijden tegen degradatie. Ook voor die clubs blijft het tot het einde spannend.