Grote verliezen voor thuiszorginstellingen

De thuiszorgsector lijdt per jaar bijna 150 miljoen euro verlies. Dat komt omdat persoonlijke verzorging aan huis meer kost, dan de Nederlandse Zorgautoriteit - de NZa- ervoor rekent.

Er wordt per uur gemiddeld bijna 7 euro verlies op geleden. Verpleging aan huis is wel winstgevend. Dat blijkt uit onderzoek van de NZa.

Gebleken is dat de actuele tarieven in de thuiszorg gebaseerd zijn op onderzoek uit het jaar 2000. De Nza wil de tarieven nu herzien.

In de Rijnmondregio zijn de afgelopen jaren diverse thuiszorgorganisaties in de problemen gekomen of zelfs failliet gegaan.

Niet alle organisaties hebben problemen. Succes is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars.