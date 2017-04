Weer akkoord met havencontrolebedrijf

Containerschip in de Rotterdamse haven (archieffoto)

Controlebedrijf Peterson in Rotterdam en vakbond FNV Havens hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao. Het is het tweede grote bedrijf in de sector waarmee de bond het eens is geworden.

Na de acties van donderdag, gingen de bond en de directie van Peterson vrijdag om de tafel zitten. Volgens een woordvoerder van de bond stemde Peterson daarop vrije snel in met de eisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een loonsverhoging en het afzien van de invoering van een flexibel rooster. Donderdag legden havencontroleurs in Rotterdam en Amsterdam het werk neer uit onvrede over het uitblijven van een betere cao. Daardoor konden schepen niet geladen en gelost worden. In de havencontrolesector werken ongeveer 180 mensen. Eerder werd ook al overeenstemming bereikt met het bedrijf Schutter in Rotterdam. De enige grote speler waarmee nog geen akkoord is gesloten, is volgens de bond SGS. De FNV dreigt met hardere acties als SGS blijft weigeren op de eisen in te gaan.