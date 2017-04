Onderzoek naar pgb's jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid stelt een onderzoek in naar de besteding van de budgetten voor jeugdhulp door gemeenten. Ouders in de Rijnmondregio zeggen dat hun kinderen niet de hulp krijgen waar zij recht op hebben, omdat ze minder vaak een vrij te besteden zorgbudget krijgen.

Mogelijk komt dit doordat gemeenten vaker zorg in natura hebben ingekocht. Van Rijn wil weten of die relatie er is, schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het onderzoek is een brief van een aantal ouders uit Zuid-Holland-Zuid. Bij zeventien gemeenten trokken ze eind februari aan de bel omdat ze minder geld kregen voor de verzorging van hun zieke of beperkte kind. Op basis van de Jeugdwet zeggen ze daar wel recht op hebben.

Zorg zelf kiezen of opgelegd door gemeente

Om hoeveel ouders en kinderen het precies gaat, is niet bekend. Ze wonen in onder meer Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Korendijk en Sliedrecht en delen de bezwaren tegen hun gemeente. Ouders met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen zelf zorg inkopen voor hun kind.

Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder voor de ouders op welke zorg hun kinderen recht hebben. Van Rijn wil weten of gemeenten meer zorg in natura hebben ingekocht en daardoor minder vaak persoonsgebonden budgetten uitkeren. Hij zegt dat ook in andere gemeenten te zien.

Ouderplatform Zuid-Holland-Zuid

Anke -Elze de Jong-Rietstap van het Ouderplatform Zuid-Holland-Zuid (i.o.) zegt gematigd positief te zijn over de brief van Van Rijn: "Die geeft me in ieder geval het gevoel dat ik serieus genomen wordt."

Ze heeft zelf de zorg over twee zieke kinderen, waarvan er één met de Jeugdwet te maken heeft. "Als moeder wil ik natuurlijk het liefst dat dit snel opgelost wordt. Maar ik begrijp dat de zorg gedecentraliseerd is en bij de gemeente is neergelegd. Dit is in ieder geval een stap."

Van Rijn gaat verder niet inhoudelijk in op de brief van de ouders. Dat is een zaak tussen de ouders en de gemeenten, stelt hij. "De brief van het ouderplatform Zuid-Holland-Zuid is geschreven aan de gemeenteraden in Zuid-Holland-Zuid. Zij zijn verantwoordelijk voor een antwoord op de brief."