Agenten hebben vrijdagavond in Rotterdam-Crooswijk twee aanhoudingen verricht en drugs en geld in beslag genomen.

Op de Paradijslaan zagen ze een auto, waarvan het vermoeden bestond dat de inzittenden drugs bij zich hadden. Daarop werden ze gecontroleerd.

In de wagen vonden de agenten een paar kilo wiet en een geldbedrag. Alles is in beslag genomen. De twee inzittenden zijn meegenomen naar het politiebureau.