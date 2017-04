Wietkwekerij bij topman ministerie gevonden

Bij een hoge ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een hennepkwekerij gevonden. De man had 114 planten in huis. Hij is samen met zijn vrouw opgepakt.

Dat schrijft dagblad BN/De Stem. De man uit Steenbergen zou - naast zijn werk op het ministerie - actief ook actief bij een Rotterdamse stichting die verslaafden helpt en bij een christelijke gemeenschap. Eerder was hij plaatsvervangend directeur in een aantal gevangenissen. De man is geschorst door het ministerie.