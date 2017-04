Auto te water in Bleiswijk

Foto: AS Media

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto te water geraakt in Bleiswijk. De wagen botste door onduidelijke toedracht tegen een brug aan de Heulslootweg en viel het water in.

De bestuurder wist zelf uit de auto te komen en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Duikers van de brandweer werden gealarmeerd omdat niet direct duidelijk was hoeveel mensen er in de auto zaten. Er werd niemand meer aangetroffen.