Palestijns congres in De Doelen rustig verlopen

In De Doelen in Rotterdam was zaterdag het jaarlijkse congres van Palestijnen in Europa. De aankomst van de honderden congresgangers verliep in de ochtend rustig.

De politie was uit voorzorg met enkele gepantserde wagens en agenten aanwezig. Tegendemonstraties bleven uit. Vluchtelingen

Het congres werd georganiseerd door het Palestinian Return Centre (PRC), die zegt zich in te zetten voor het lot van Palestijnse vluchtelingen in Europa. De controversiële Belgisch-Libanese publicist Het congres werd georganiseerd door het Palestinian Return Centre (PRC), die zegt zich in te zetten voor het lot van Palestijnse vluchtelingen in Europa. De controversiële Belgisch-Libanese publicist Abou Jahjah was zaterdag een van de sprekers In 2007 werd het congres eveneens in Rotterdam gehouden, gevolgd door jaarlijkse bijeenkomsten in onder meer Parijs, Berlijn, Brussel, Milaan en Malmö. Leefbaar Rotterdam probeerde het congres eerder te verhinderen. Volgens raadslid Tanya Hoogwerf gaat het om een 'Hamas-congres' en zou PRC banden onderhouden met die radicale Palestijnse beweging. Burgemeester Aboutaleb zag na uitvoerig onderzoek geen grond om het congres te verbieden omdat dat volgens hem in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Geert Wilders

PVV-politicus Geert Wilders greep het doorgaan van de conferentie zaterdagmiddag aan om zijn ongenoegen te uiten. ''Eerst asielzoekers knuffelen, nu Hamas-conferentie. Zwakkelingen. Tijd voor PVV Rotterdam'', twitterde Wilders.

